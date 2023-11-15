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Зеленский пожаловался на подготовку украинских пилотов для F-16

Зеленский считает недостаточными объемы подготовки украинских пилотов для F-16

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Thomas Peter/Reuters

Власти Украины желают увеличения масштабов подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16, заявил лидер республики Владимир Зеленский, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время обучение идет, но его объемы не слишком велики.

«Тренировочные миссии [на F-16] начались. Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить и увеличить», — пояснил Зеленский в ходе встречи с представителями прессы из африканских государств.

Он добавил, что Киев сталкивается с проблемами в рамках тренировочных миссий, поскольку не обладает большим количеством пилотов и не может всех отправить учиться полетам на F-16 за границу. Зеленский подчеркнул, что допускает потерю воздушного флота боевых самолетов из-за нехватки квалифицированных кадров.

Ранее в ЕС не смогли сказать, когда на Украине появятся первые F-16.

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