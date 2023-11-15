Молдавии предрекли возвращение в нормальное русло

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в скором времени в стране предстоят позитивные перемены. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на трехлетнюю годовщину прихода к власти его преемницы Майи Санду.

«3 года назад на смену нормальным временам пришли «хорошие времена» [с таким обещанием партия Санду шла на выборы]. Однако через год Республика Молдова вернется в нормальное русло, как того хотят сегодня большинство граждан», — написал Додон.

В 2024 году в Молдавии должны пройти как парламентские, так и президентские выборы.

Три года назад главой государства стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Санду. В 2021 году политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее президент Молдавии связала мир в стране с конфликтом на Украине.