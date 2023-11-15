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В Белом доме оценили отсутствие помощи США Украине

Белый дом: отсутствие помощи США пагубно скажется на обороноспособности Украины

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Shannon Stapleton/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, средства, на которые у США есть полномочия, которые доступны Вашингтону, заканчиваются. Данная ситуация будет сопровождаться пагубным воздействием на способность Украины продолжать защищаться, заявил Кирби.

Таким образом он прокомментировал отсутствие согласия со стороны конгресса США на оказание дальнейшей помощи, в том числе военной, Киеву.

До этого стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов подписать проект финансирования работы американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства, предусматривающий два этапа. Часть ведомств предполагается профинансировать до 19 января 2024 года, другую — до 2 февраля. Выделение средств Украине (как и Израилю) документом не предусмотрено.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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