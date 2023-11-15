Минск эвакуировал граждан Белоруссии из Газы

Белоруссия эвакуировала из сектора Газа 43 граждан республики и членов их семей. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Министерства иностранных дел республики Telegram-канал «Глас МИДа».

В публикации отмечается, что Минск в контакте с коллегами из Израиля и Египта, при содействии Российской Федерации и Катара, провел работу по организации вывоза граждан республики и членов их семей из Газы.

«К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта. В ближайшее время ожидается их возвращение на родину», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что в аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.