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Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по гонениям УПЦ

Полянский: 17 ноября Совбез ООН проведет заседание по вопросу гонений на УПЦ

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Global Look Press

Совет Безопасности ООН 17 ноября проведет заседание, в ходе которого будут обсуждаться гонения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны властей страны. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что в настоящее время Совбезу ООН приходится уделять повышенное внимание палестино-израильскому конфликту. Однако, несмотря на это, ситуация на Украине также остается важной темой для обсуждения.

«Мы запросили на 17 ноября открытое заседание <...> по гонениям киевского режима на УПЦ», — отметил Полянский.

Он добавил, что мероприятие запланировано на 10:00 по местному времени (18:00 мск). При этом российская сторона продолжает активно готовиться к предстоящей встрече, подчеркнул дипломат.

В конце он указал, что представители западных стран запросили провести заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Ожидается, что мероприятие состоится 21 ноября.

11 ноября в Telegram-канале Союза православных журналистов появилась информация, согласно которой сотрудники правоохранительных органов захватили один из храмов канонической УПЦ в Закарпатской области. Речь идет о церкви, расположенной в селе Луг Раховского района.

Согласно заявлению журналистов, в захвате также принимали участие представители Православной церкви Украины (ПЦУ). Вместе с полицейскими они срезали замки на дверях храма и отказались пускать прихожан внутрь.

Ранее на Украине 68-летний настоятель храма УПЦ получил повестку в армию.

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