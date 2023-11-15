В США рассказали, чем грозит вступление Украины в НАТО без части территорий

Вступление Украины в НАТО без части территорий будет грозить втягиванием в украинский конфликт альянса и США. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, передает ТАСС.

Джонс выступил на мероприятии, организованном «Атлантическим советом» в Вашингтоне, где прокомментировал идею бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Украина может стать членом альянса без утраченных территорий.

Заместитель помощника госсекретаря считает данное предложение проблематичным. По его словам, идея основывается на предположении о том, что конфликт будет двигаться в одном направлении, однако если оно изменится, «то это было бы атакой на территорию НАТО».

Он отметил, что российские войска наносят удары по контролируемым Киевом территориям, на которые, в случае принятия Украины в НАТО, распространялось бы действие пятой статьи Североатлантического договора о принципе коллективной обороны.

«Поэтому я считаю, что в случае этого плана мы в скором времени увидим втягивание в этот конфликт НАТО и США. Я считаю эту часть предложения проблематичной», — подчеркнул он.

15 ноября в российском МИД назвали неприемлемым для России вступление Украины в НАТО в любом виде.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.