Израиль уничтожил парламент Газы

В городе Газа уничтожено здание парламента, в котором до этого сделали общее фото солдаты ЦАХАЛ, пишет газета Haaretz. По информации издания, военные Израиля разрушили строение после его захвата.

«Силы Армии обороны Израили [ЦАХАЛ] взорвали здание, которое служило парламентом Газы», — говорится в сообщении.

Как отмечает Haaretz, в последнее время строение не использовалось в качестве места сбора парламента палестинского анклава.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Иран выдвинул требование к ХАМАС по конфликту с Израилем.