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ФРГ выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа по завершении конфликта

ФРГ предлагает ООН взять контроль над сектором Газа после окончания конфликта

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Depositphotos

Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на соответствующий документ.

»ФРГ предлагает ООН взять контроль над сектором Газа после окончания конфликта между Израилем и ХАМАС», — говорится в статье.

При этом жители самой Газы и ряд евродипломатов сильно сомневаются в осуществимости данной инициативы.

По мнению высокопоставленного палестинского чиновника в Европе, пожелавшего остаться анонимным, такая идея неприемлема.

При этом ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что палестинская администрация должна взять на себя управление сектором Газа. А Израиль, по его словам, должен согласиться на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества.

Ранее Нетаньяху отказался передать контроль над Газой палестинской администрации.

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