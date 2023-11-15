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В Госдепе сообщили, что США и ЕС вырабатывают схему сближения с Арменией

Представитель Госдепа О'Брайен: США и ЕС вырабатывают схему сближения с Арменией

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David Mdzinarishvili/Reuters

США и Евросоюз прорабатывают вопрос сближения Армении с трансатлантическими союзниками. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время выступления в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

Как отметил помощник американского госсекретаря, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее публично заявила, что намерена провести встречу с США и Арменией с целью сближения Еревана «с нашим сообществом».

«Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром [Армении Николом Пашиняном], и мы выясняем, как это могло бы выглядеть», — добавил О'Брайен.

10 ноября высокопоставленный представитель службы внешних связей Евросоюза заявил, что ЕС желает повысить сопротивляемость Армении на фоне давления Москвы на Ереван.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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