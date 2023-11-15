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Норвегия раскритиковала Израиль за действия в больнице «Аш-Шифа»

Глава МИД Норвегии счел неприемлемыми действия Израиля в больнице «Аш-Шифа»

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Reuters

Глава министерства иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде раскритиковал военную операцию Армии обороны Израиля против движения ХАМАС в районе крупнейшей в Газе больницы «Аш-Шифа». В письменном комментарии для агентства AFP он заявил, что подобное развитие событий не может быть приемлемо.

«Это зашло слишком далеко и не может быть приемлемо», — сказал Эспен Барт Эйде.

Глава МИД подчеркнул, что это усугубит и без того ужасную гуманитарную ситуацию на территории сектора Газа.

В ночь на 15 ноября телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские солдаты начали штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. По данным СМИ, в тот момент в западном крыле медицинского комплекса раздавались звуки стрельбы.

Через несколько часов катарский телеканал Al Jazeera заявил, что бойцы ЦАХАЛ вошли в отделение неотложной помощи указанного госпиталя. Более того, журналисты обратили внимание на стоящие во дворе здания танки.

Ранее в ООН отреагировали на штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

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