Захарова назвала угрозой заявление США об «Арктик СПГ-2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает как угрозу заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетта, который заявлял, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ-2». Об этом она заявила во время регулярного брифинга.

Также она заявила, что слова Пайетта по «Арктик СПГ-2» доказывают причастность Соединенных Штатов в той или иной степени ко взрывам на «Северных потоках».

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ-2» с учетом прецедента с «Северными потоками». Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайетт отмечал, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ-2».

По данным Financial TImes, американские санкции в отношении проекта «Арктик СПГ-2» могут говорить о попытках Вашингтона не дать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ), а также могут привести к сбоям на мировых энергетических рынках.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».