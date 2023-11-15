Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ отреагировали на обвинения Финляндии в адрес России

Захарова назвала необоснованными обвинения Финляндии в адрес России

close
100%
Shutterstock

Обвинения Финляндии в пропуске Россией 60 нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые впоследствии попали на финскую территорию, являются дезинформацией. С таким утверждением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства.

«Обвинения Финляндии в адрес РФ в «отправке беженцев» <...> являются дезинформацией», — заявила она.

По оценке представителя внешнеполитического ведомства, эти нарекания ничем не обоснованы.

До этого пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что на финскую территорию через Россию за сутки прибыло рекордное беженцев.

14 ноября финское МВД заявило, что страна готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, Финляндия решила с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории России на велосипедах.

Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с шагом Финляндии к закрытию границ с РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий