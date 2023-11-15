В МИД РФ отреагировали на обвинения Финляндии в адрес России

Обвинения Финляндии в пропуске Россией 60 нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые впоследствии попали на финскую территорию, являются дезинформацией. С таким утверждением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства.

«Обвинения Финляндии в адрес РФ в «отправке беженцев» <...> являются дезинформацией», — заявила она.

По оценке представителя внешнеполитического ведомства, эти нарекания ничем не обоснованы.

До этого пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что на финскую территорию через Россию за сутки прибыло рекордное беженцев.

14 ноября финское МВД заявило, что страна готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, Финляндия решила с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории России на велосипедах.

Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с шагом Финляндии к закрытию границ с РФ.