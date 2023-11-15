Иран выдвинул требование к ХАМАС по конфликту с Израилем

Президент Ирана Эбрахим Раиси контактировал с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в начале ноября, пишет Reuters со ссылкой на источник. По информации агентства, на встрече глава исламской республики призвал перестать публично требовать от Тегерана подключиться к конфликту группировки с Израилем.

«Иран потребовал от Хании заставить замолчать тех членов ХАМАС, которые призывают Иран и [ливанскую группировку] «Хезболлу» выступить против Израиля в полную силу», — говорится в сообщении.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Израиль обвинили в «зверствах» в секторе Газа.