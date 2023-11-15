В МИД назвали неприемлемым для России вступление Украины в НАТО в любом виде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс без утраченных территорий, заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России. Об этом она сообщила на брифинге для журналистов.

Как подчеркнула Захарова, российская сторона постоянно разъясняет свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО.

По ее словам, вступление Украины в альянс неприемлемо «по частям или без каких-то частей, в каком угодно виде».

14 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея Расмуссена о том, что Украина может быть принята в НАТО без утраченных территорий, является неосуществимой. Он подчеркнул, что для Украины очень важно вернуть Донбасс и Крым.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.