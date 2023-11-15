Путин назвал причины роста доверия россиян к результатам выборов

Российским избирательным комиссиям удалось существенно повысить уровень доверия населения к выборам благодаря применению современных стандартов их проведения. На это обратил внимание президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, об эффективности новых методов организации голосования свидетельствуют результаты всех социологических исследований. В то же время российский лидер подчеркнул, что благодаря этим стандартам граждане страны также начали больше доверять самой избирательной системе.

Как сказал Путин, за последние 30 лет в государстве была сформирована «добротная законодательная нормативная база» для проведения электоральных процессов. Более того, в настоящее время российская избирательная система активно совершенствуется и приобретает все большую информационную открытость.

В частности, президент указал на существование в РФ более 20 электронных сервисов для обеспечения прозрачности голосований. Путин подчеркнул, что подобные инструменты уже никого не удивляют и воспринимаются как типичный элемент выборов.

«Активно внедряется система электронного голосования, такой опыт уже апробирован в 30 регионах [России]», — подчеркнул глава государства на встрече с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и членами региональных избирательных комиссий.

Также в ходе мероприятия он отметил, что в свое время председатель ЦИК Элла Памфилова убеждала его в преимуществах электронной формы голосования на выборах. В своих рассуждениях глава комиссии оказалась права, заявил Путин.

Ранее ВЦИОМ оценил уровень доверия российских граждан к итогам выборов.