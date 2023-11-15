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Путин оценил деятельность ЦИК, правительства России и президента РФ

Путин заявил, что он, ЦИК и кабмин работают для людей, в этом и есть смысл жизни

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он, Центральная избирательная комиссия и правительство — все работают для людей, в этом заключается как смысл работы, так и смысл жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, он, правительство и ЦИК работают для людей. Все они находятся на своих местах, в этом есть весь смысл их работы.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручил президент страны Владимир Путин.

Во время мероприятия российский лидер назвал избирательные комиссии важнейшими государственными институтами. Кроме того, он подчеркнул важность проведения честных выборов и их четкой организации для поддержания политической стабильности на территории РФ.

Также Путин высказался о предстоящих президентских выборах, которые должны состояться в марте 2024 года. По словам главы государства, российское руководство готово решительно пресечь все попытки внутреннего или иностранного вмешательства в голосование.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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