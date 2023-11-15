Захарова объяснила, почему Армения ратифицировала Римский статут МУС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения ратифицировала Римский статус Международного уголовного суда (МУС) исходя только из политических мотивов. Об этом она сообщила во время регулярного брифинга.

«Несмотря на все предостережения... Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации [Римского статута]», — заявила Захарова.

До этого вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Армения предложила РФ подписать соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). По словам Аршакяна, за несколько месяцев до ратификации Римского статута Ереван предлагал Москве подписать двустороннее соглашение, позволяющее вывести межгосударственные правоотношения двух стран из-под действия международных структур.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.