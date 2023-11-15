Захарова рассказала о попытке Армении усидеть на двух стульях

Западные страны, после провала проводимой ими политики на Украине, решили «прицепиться» к Армении. С таким утверждением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства.

«Запад <...> звериной хваткой вцепился в Армению, пытаются оторвать ее от России», — заявила дипломат.

По словам представителя ведомства, Ереван хочет сохранить отношения в ЕАЭС, но предпринимает недружественные шаги в сфере безопасности. «Это что, попытка усидеть на двух стульях? <...> Если так, то она тем более никого до добра не доводила», — уверена Захарова.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, Москва представляет последние шаги армянского правительства, в том числе отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, расширение поставок западного оружия в республику и дружбу с Украиной, как «звенья одной цепи».

«Только, мне кажется, это цепь порабощения», — заключила она.

До этого Захарова говорила, что миссия Евросоюза в Армении собирает разведданные против России.

Ранее Захарова назвала антироссийским жестом участие Еревана в конференции на Мальте.