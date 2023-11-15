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МИД РФ назвал новый пакет санкций ЕС нарушением норм права

Захарова заявила, что новый пакет санкций ЕС не останется без ответа

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России нарушение норм международного права, и заявила, что он не останется без ответа. Об этом она сообщила на брифинге.

«Все это, естественно, является и агрессивной деятельностью Запада, и нарушением Евросоюзом норм международного права», — сказала Захарова.

По ее мнению, эти ограничения «ничего нового из тенденций не привнесут», так как они «давно понятны и очевидны».

В Брюсселе давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли экономики РФ, подчеркнула она и добавила, что «антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа, все это всегда предусматривается».

15 ноября сообщалось, что Еврокомиссия направила на рассмотрение членам ЕС 12-й пакет санкций против России.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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