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Путин согласился с доводами Памфиловой о преимуществах электронного голосования

Путин заявил о правоте Памфиловой в вопросе преимуществ электронного голосования

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова была права, когда убеждала российское руководство в преимуществах электронной формы голосования на выборах. Такое заявление в ходе встречи с членами избирательных комиссий сделал президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Во время мероприятия глава государства отметил, что в настоящее время различные IT-сервисы используют все участники электорального процесса. Речь идет о голосующих гражданах, журналистах, наблюдателях и представителях избирательных комиссий.

Более того, по словам Путина, организаторы выборов активно внедряют инструменты для электронного голосования. В свое время Памфилова пыталась доказать президенту, что соответствующие сервисы обладают множеством преимуществ и будут крайне полезны.

«На сама деле она оказалась права», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, на встрече президент обратил внимание на эффективность использования видеонаблюдения на выборах. По его словам, данные технологии позволяют следить за честностью голосования.

Ранее Путин сравнил российскую и иностранные избирательные системы.

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