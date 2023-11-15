Путин заявил о людях, которые хотят нарушить легитимность выборов

Есть люди, перед которыми поставили задачу «отработать денежки», чтобы нарушить легитимность выборов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избирательных комиссий, передает ТАСС.

По его словам, любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться. Власти будут делать все необходимое для исключения любого незаконного вторжения в избирательный процесс.

Кроме того, президент оценил использование видеонаблюдения на выборах в России. Он счел это техническое новшество одной из эффективных форм гражданского и общественного контроля.

Также на встрече в Ново-Огарево российский лидер отметил, что ЦИК и региональные избиркомы поддерживали коллег в новых регионах и помогали создавать там необходимую инфраструктуру. Особую благодарность он выразил главе ЦИК Элле Памфиловой, которая сделала все, чтобы наша избирательная система ответила на вызовы.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.