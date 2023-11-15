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Глава ЦИК признала отсутствие в мире аналогов российской избирательной системы

Памфилова назвала российскую избирательную систему самой открытой в мире

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами Центральной избирательной комиссии и главами региональных избирательных комитетов заявила, что в Российской Федерации создана самая прозрачная избирательная система, аналогов которой нет нигде в мире.

«Мы <...> создали одну из самых современных избирательных систем в мире», — утверждает она.

По мнению главы Центризбиркома, аналогов российской избирательной системы не существует, она самая открытая и прозрачная во всем мире.

Перед этим Путин вручил Памфиловой орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Во время церемонии по случаю 30-летия образования Центральной избирательной комиссии российский лидер назвал избирательные комиссии важнейшими государственными институтами. Кроме того, глава государства подчеркнул важность проведения честных выборов и их четкой организации для поддержания политической стабильности на территории России.

Ранее Путин оценил использование видеонаблюдения на выборах в России.

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