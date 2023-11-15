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Нетаньяху заявил, что для ХАМАС нет «убежищ и укрытий» в секторе Газа

Нетаньяху: в секторе Газа нет мест, куда не доберется Израиль

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Dana Kopel/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия еврейского государства доберется до любого места на территории сектора Газа в рамках операции по уничтожению радикальной группировки ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал во время посещения военной базы ЦАХАЛ в Зикиме, неподалеку от анклава, передает ТАСС.

«Вы помните, как они говорили, что мы не вторгнемся в Газу? Мы вторглись. Они говорили, что мы не дойдем до окраин города Газа, но мы дошли. Они говорили, что мы не зайдем в [больницу] «Аш-Шифа», но мы зашли. Нет места в Газе, до которого мы не доберемся, — заявил Нетаньяху.

Премьер Израиля отметил, что для членов ХАМАС «нет укрытия, нет убежища».

«Мы доберемся всюду и уничтожим ХАМАС, и мы вернем домой наших заложников — это наши две священные миссии», — сказал он.

Нетаньяху также в очередной раз подчеркнул, что Израиль не откажется от своих целей до достижения полной победы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в зверствах в секторе Газа.

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