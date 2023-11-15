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Путин выразил благодарность членам избиркомов новых регионов России

Путин поблагодарил членов избиркомов новых регионов за верность России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и главами региональных избирательных комитетов выразил благодарность представителям избиркомов новых российских регионов за смелость и верность стране. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Я хочу просто от себя, от страны <...> сказать вам спасибо за смелость и верность России», — заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что всем, кто работает в избиркомах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сейчас приходится нелегко, и он хорошо понимает это.

В среду, 15 ноября, глава государства принял участие в церемонии по случаю 30-летия образования Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Перед этим Путин заявил, что любые попытки внутреннего и внешнего вмешательства в президентские выборы в России в 2024 году будут решительно пресекаться.

Ранее Путин оценил использование видеонаблюдения на выборах в России.

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