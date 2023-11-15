Путин оценил использование видеонаблюдения на выборах в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что применение видеонаблюдения на выборах — эффективная форма контроля за честностью голосования, при этом нигде в мире она не используется так широко, как в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, применение видеонаблюдения является одной из эффективных форм гражданского и общественного контроля.

Президент считает, что нигде в мире данный метод не используется настолько широко, как в России. Он добавил, что у нас видеокамеры установлены на большинстве избирательных участков.

До этого по данным опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что более половины россиян (61%) доверяют результатам выборов.

Накануне был опубликован аналитический доклад Российского общественного института избирательного права (РОИИП), в котором утверждается, что только в двух из пяти международных организаций, осуществляющих международное наблюдение за выборами, проработана наиболее глубокая и качественная методика оценки результатов наблюдения.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.