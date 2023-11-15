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В Германии пообещали не забывать о конфликте на Украине

Президент ФРГ Штайнмайер считает, что мир не должен забыть об Украине

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в пользу сохранение внимания мировой общественности к конфликту на Украине, передает Tagesschau. По его словам, потеря интереса к противостоянию якобы сыграет на руку России.

«Украина нуждается в нашей поддержке еще больше сейчас, когда на Ближнем Востоке также идет война, а конфликт на Украине больше не получает того внимания, в котором она так остро нуждается. [Президент России Владимир] Путин рассчитывает на то, что мир должен забыть об Украине», — отметил Штайнмайер выступая на немецко-украинской конференции муниципального партнерства в Лейпциге.

Он добавил, что Германия якобы должна помнить об Украине и не оказывать услугу России. Штайнмайер подчеркнул, что Берлин не будет мириться с российской специальной военной операцией.

Ранее на Западе предрекли рост давления на Украину по переговорам с Россией.

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