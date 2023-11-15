США призвали к кулуарному диалогу с Россией на саммите АТЭС

США сигнализируют о готовности вести с Россией диалог «за кулисами» на полях саммита АТЭС. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, о препятствиях, которые чинили россиянам американцы: и визовые, и организационные.

«На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами <…> диалог, пусть пока и за кулисами», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она уточнила, что «были и такие «заходы», но курс Вашингтона на «словесные пикировки» Захарова сочла преобладающим. Саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

До этого в США выразили надежду на скорейшее согласование заявления министров на саммите АТЭС. По словам торгпреда Кэтрин Тай, вместе с госсекретарем США Энтони Блинкен они рассчитывают на скорейшее успешное завершение переговоров.

Ранее Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС.