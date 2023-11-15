Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться

Любые попытки внутреннего и внешнего вмешательства в президентские выборы в России в 2024 году будут решительно пресекаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избирательных комиссий, передает РИА Новости.

По его словам, власти будут делать все необходимое для исключения любого незаконного «вторжение в ход избирательных процессов».

«Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться», — подчеркнул Путин.

До этого сообщалось, что президент России 15 ноября вручит государственные награды представителям избирательных комиссий по случаю 30-летия российской избирательной системы.

На встречу с Путиным пригласили членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и руководителей региональных избиркомов. 24 сентября 2023 года избирательной системе России исполнилось 30 лет.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.