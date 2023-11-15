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Путин заявил о важности четкого и честного проведения выборов

Путин: политическая стабильность в РФ зависит от честного проведения выборов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Честное проведение выборов имеет определяющее значение для поддержания политической стабильности внутри государства. На это указал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

В среду, 15 ноября, российский лидер принял участие в церемонии по случаю 30-летия образования Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Во время мероприятия он назвал избирательные комиссии важнейшими государственными институтами.

«Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности», — добавил Путин.

13 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент пока не принимал никаких решений по поводу участия в предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца. Таким образом представитель российского лидера прокомментировал публикацию в газете «Коммерсантъ», согласно которой в администрации Путина рассматривают подобный вариант его участия в электоральном процессе.

Согласно имеющейся информации, Совет Федерации РФ может объявить дату проведения выборов главы государства в ходе заседания 13 декабря. По словам источника РИА Новости в парламенте страны, голосование могут назначить на 17 марта 2024 года.

Ранее ВЦИОМ рассказал об уровне доверия россиян к результатам выборов.

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