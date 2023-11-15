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Медведев: Украина надоела США

Медведев заявил о «неизбежном конце» поддержки Украины со стороны США

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Алексей Никольский/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что американское законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины, для Киева это может означать неизбежный конец поддержки.

Как пишет Медведев, США с легкостью «предают своих сукиных сынов, когда те становятся бесполезными», и, как он считает, этот период наступает для Киева.

«Просто надоели уже. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха случилась. Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу», — заявил он, отметив, что поддержка Вашингтона не прекратится в один момент.

По его словам, ситуация ясна, и «время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит».

12 ноября Медведев посоветовал НАТО принять в свой состав Львовскую область.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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