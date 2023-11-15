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Грузия будет защищать пленных граждан, воевавших за ВСУ

МИД Грузии: Тбилиси будет добиваться защиты прав пленных граждан страны, воевавших на стороне ВСУ

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РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что Тбилиси задействует все международные механизмы для защиты прав взятых в плен российскими военными двух граждан страны, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении подчеркнули, что Тбилиси будет использовать все существующие международные механизмы, например, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Швейцарскую Конфедерацию, как медиатор между Грузией и Российской Федерацией, защиты гарантированных конституцией прав граждан Грузии.

В МИД подчеркнули, что из открытых источников властям республики известно о взятии российскими военными в плен двух граждан Грузии в рамках российско-украинского конфликта.

До этого стало известно, что российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

По словам военного, бойцы иностранного легиона ВСУ направлялись менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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