Грузия будет защищать пленных граждан, воевавших за ВСУ

В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что Тбилиси задействует все международные механизмы для защиты прав взятых в плен российскими военными двух граждан страны, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении подчеркнули, что Тбилиси будет использовать все существующие международные механизмы, например, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Швейцарскую Конфедерацию, как медиатор между Грузией и Российской Федерацией, защиты гарантированных конституцией прав граждан Грузии.

В МИД подчеркнули, что из открытых источников властям республики известно о взятии российскими военными в плен двух граждан Грузии в рамках российско-украинского конфликта.

До этого стало известно, что российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

По словам военного, бойцы иностранного легиона ВСУ направлялись менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.