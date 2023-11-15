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Шольц заявил, что Киев должен выполнить все требования для вступления в ЕС

Шольц: Украина должна полностью выполнить все требования для вступления в ЕС

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия консультирует Украину по вопросу реформ, которые необходимы для вступления в Евросоюз и все они обязательны к исполнению. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы постоянно консультируем Украину, а также поддерживаем ЕС в предоставлении возможностей, чтобы Украина могла как можно быстрее соответствовать как можно большему количеству критериев», — заявил он.

Он отметил, что страна не может присоединиться к Евросоюза из-за некой геополитической оценки.

«Должно быть так, чтобы были соблюдены все требования», — подчеркнул канцлер.

Также Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, поддержка Берлина «нерушима». Шольц подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев сколько необходимо, и «Украина может положиться на это». Он также рассказал, что общий объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года составил около €24 млрд.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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