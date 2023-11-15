Супруга Эрдогана предложила создать фонд для восстановления сектора Газа

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган предложила создать специальный фонд по восстановлению сектора Газа, который оказался серьезно разрушен после начала операции Израиля по ликвидации радикальной группировки ХАМАС. Об этом она заявила на встрече с женами и спецпредставителями некоторых стран по урегулированию кризиса в Газе, передает ТАСС.

«Когда мы вместе, наш голос звучит сильнее. Давайте выступим с инициативой по обеспечению мира в Палестине. Необходимо создать фонд восстановления Газы с участием ООН, Организации исламского сотрудничества и других структур», — сказала она.

Первая леди Турции также призвала Совбез ООН принять меры для урегулирования ситуации в анклаве. Следует как можно скорее прекратить оккупацию Газы Израилем, считает супруга турецкого лидера.

«Незаконная оккупация Газы должна быть немедленно прекращена, а захваченные земли возвращены палестинцам. Мы будем стойко стоять против тех, кто оценивает невинных женщин и детей в зависимости от того, откуда они родом. Это не война, это противостояние добра и лжи», — констатировала Эрдоган.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее ООН предложила новый план действий по Газе.