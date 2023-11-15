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Зеленский обсудил с премьер-министром Италии санкции против РФ

Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони 12-й пакет санкций против России

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Reuters/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, в ходе которого стороны обсудили очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и двусторонние гарантии безопасности Киеву. Зеленский также сообщил, что выразил благодарность Мелони за поддержку так называемой формулы мира Украины.

«Италия демонстрирует мощное лидерство, и я рассчитываю на то, что итальянское председательство в G7 в 2024 году достигнет новых важных результатов», — написал Зеленский.

До этого агентство Reuters сообщало, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках 12-го пакета санкций против России.

Отмечается, что этим физическим лицам будет запрещен въезд в Евросоюз, а их активы, если они будут найдены, будут заморожены. Конкретный перечень новых фигурантов санкционного списка не приводится.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет предусматривает запрет на поставки алмазов из России и меры по лучшему обеспечению ценового потолка на российскую нефть. Кроме того, в новом пакете Евросоюз предложил запретить экспорт в Россию станков и запчастей к ним, которые используются для производства оружия. Также предлагается ввести санкции на импорт жидкого пропана, чугуна, медных и алюминиевых проволок, а также на фольгу и трубы.

Ранее Медведев заявил об экономической блокаде России с начала СВО.

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