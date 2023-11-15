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Азаров усомнился в усталости Запада от помощи Украине

Экс-премьер Украины Азаров: США и ЕС не устали от военной поддержки Киева

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Западные государства вряд ли прекратят поддержку Украины, как финансовую, так и военную, до смены власти в США, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что у кураторов Киева не наблюдается никакой усталости от помощи.

«Усталость от Украины — это не политический и не военный термин. Никакой там усталости у тех, кто курирует Украину, нет. Они как снабжали Украину оружием, так и снабжают. Как снабжали деньгами, так и продолжают снабжать деньгами. Я не верю, что текущая администрация в США лишит [украинского лидера Владимира] Зеленского финансов. Он получает финансы. €1,5 млрд в октябре перечислил Евросоюз», — пояснил Азаров.

Он добавил, что усталость — эмоциональный термин, который не отражает реального положения вещей. Азаров подчеркнул, что пока президент США Джо Байден в Белом доме, линия на поддержку Украины будет сохранена.

Ранее на Западе предрекли рост давления на Украину по переговорам с Россией.

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