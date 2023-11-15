Стало известно отношение американцев к действиям Израиля в Газе

Уровень поддержки действий Израиля на территории сектора Газа со стороны американцев упал с 41% до 32% за месяц с обострения конфликта на Ближнем Востоке. Почти 70% граждан США выступают за прекращение боевых действий, следует из результатов опроса, проведенного Reuters совместно с компанией Ipsos.

По данным опроса, 39% респондентов заявили, что Вашингтон должен выступить в роли нейтрального посредника в палестино-израильском конфликте, в то время как подобной точки зрения в середине октября придерживались 27%.

Доля тех, кто полагает, что США должны поддерживать Палестину, выросла с 2% до 4%, следует из исследования.

15% американцев считают, что Соединенные Штаты не должны принимать никакого участия в конфликте на Ближнем Востоке. Месяцем раннее данной точки зрения придерживались 21% респондентов, отмечается в материале.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее опрос показал страх американцев перед войной с ХАМАС.