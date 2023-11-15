Турецкий парламент не определился с датой голосования по вступлению Швеции в НАТО

Турецкий парламент не назначил дату голосования по протоколу о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте страны.

«На данный момент в плане обсуждение шведского документа в комиссии по иностранным делам. Это будет в четверг. По результатам будет принято решение о дальнейших шагах», — поделился источник.

По информации агентства, турецкие власти пока не выработали ни графика, ни даты или даже предложений по голосованию.

До этого ТАСС сообщал, что ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО могут завершить до конца года.

Окончательно решение будет зависеть от того, не будет ли каких-либо эксцессов, которые могут снова отсрочить решение.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.