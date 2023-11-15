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В Австрии раскритиковали планы о присоединении к общеевропейской системе ПВО

В Австрии заявили, что участие в европейской системе ПВО делает ее частью НАТО

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Isabelle Ouvrard/IMAGO/Global Look Press

Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил, что решение правительства об участии в единой европейской системе ПВО Sky Shield нарушает нейтральный статус государства, а также фактически делает страну членом НАТО. Его слова передает ТАСС.

«Это нарушение австрийского нейтралитета и, следовательно, нарушение международного права. <…> Sky Shield — это не что иное, как инициатива НАТО, и, таким образом, присоединение к ней является вступлением в НАТО через черный ход», — заявил Кикль.

По его словам, участие Австрии в подобном проекте также повышает риск вовлечения Вены в возможный конфликт между Россией и НАТО.

Ранее Кикль раскритиковал планы правительства по покупке систем ПВО IRIS-T в качестве защиты от России. По его словам, у подобных систем слишком маленький радиус действия, к тому же Австрия окружена членами НАТО.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна планирует присоединиться к единой европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shield. По его словам, это не противоречит нейтральному статусу Австрии, а Sky Shield обеспечивает необходимую защиту воздушного пространства.

Ранее в США заявили, что Россия наращивает давление на ПВО Запада.

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