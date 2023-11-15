Израилю предрекли судьбу Армении в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль ждет лишь разочарование на фоне нового витка палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, передает «Sputnik.Армения». По его словам, еврейское государство попадет в схожую ситуацию, что и Армения в карабахской войне.

«Израиль также постигнет разочарование. Пока мы, 85 миллионов человек, едины, никто не сможет нас сломить. И поэтому еще сильная и современная армия является для нас необходимостью», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентом Турции.

Он добавил, что Ереван в итоге «усвоил урок и встал на место», отказавшись от притязаний на «наши земли».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США назвали ХАМАС злом в чистом виде.