Медведчук рассказал, без чего нельзя разрешить конфликт на Украине

Украинский конфликт не получится разрешить без признания прав русскоязычного населения Украины. Такое мнение высказал бывший украинский нардеп Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ru», передает ТАСС.

В своей статье он пишет, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке невозможно без признания прав палестинцев и мусульман вообще, то же самое и с конфликтом на Украине, где, по его словам, власти страны «демонстративно уничтожают» русскоязычных.

Украинский президент Владимир Зеленский, как заявил Медведчук, позволял себе «откровенно пещерную русофобскую политику», которая влечет за собой «процессы системного сопротивления».

По его мнению, Украина в своем нынешнем виде «ни в политическом, ни в экономическом смысле не может называться государством», так как «не может самостоятельно существовать без многомиллиардных вливаний и бескомпромиссной политической поддержки».

До этого Медведчук в интервью изданию заявлял, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает «костяная политика» США.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.