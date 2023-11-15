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Саакашвили выступил с угрозой в адрес россиян в Грузии

Саакашвили выступил с угрозой отменить ВНЖ россиянам после смены власти в Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после смены власти в республике процедура выдачи гражданам РФ вида на жительство будет отменена, передает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

«После прихода в Грузии национального правительства различные пути легкого получения гражданства и вида на жительство для россиян будут отменены», — сказал Саакашвили.

Бывший глава государства подчеркнул, что, поощряя продажу недвижимости, россиянам «дадут время покинуть страну».

По его словам, действующая в Грузии власть принимает граждан России не в качестве туристов, а в качестве постоянных жителей. Такое развитие событий неприемлемо, считает Саакашвили.

До этого Саакашвили заявил о необходимости принудительно выкупать недвижимость, которую приобрели на территории страны граждане России из соображений национальной безопасности.

«Ментальная коррекция большинства россиян невозможна. Эти люди являются источником повышенной опасности для Грузии… Как только изменится власть – россиянам нужно дать год на продажу квартир», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Саакашвили могут перевести из клиники в тюрьму.

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