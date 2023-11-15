Лавров назвал неизбежным создание палестинского государства

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что создание палестинского государства неизбежно. Об этом сообщает RT.

По мнению чиновника, в историческом аспекте палестинское государство непременно появится.

«Обсуждения, которые касаются будущего сектора Газа, — в большинстве из них не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — пояснил Лавров.

До этого Лавров называл важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта. По его мнению, важнейшей задачей на данный момент является прекращение огня.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри заявлял, что Армия обороны Израиля вновь объявила о прекращении огня на севере сектора Газа. Пауза продлится четыре часа — с 11:00 до 15:00 мск.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.