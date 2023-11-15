Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал неизбежным создание палестинского государства

Глава МИД РФ Лавров заявил, что палестинское государство будет неизбежно создано

close
100%
Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что создание палестинского государства неизбежно. Об этом сообщает RT.

По мнению чиновника, в историческом аспекте палестинское государство непременно появится.

«Обсуждения, которые касаются будущего сектора Газа, — в большинстве из них не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — пояснил Лавров.

До этого Лавров называл важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта. По его мнению, важнейшей задачей на данный момент является прекращение огня.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри заявлял, что Армия обороны Израиля вновь объявила о прекращении огня на севере сектора Газа. Пауза продлится четыре часа — с 11:00 до 15:00 мск.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий