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Эрдоган заявил, что Нетаньяху обладает ядерным оружием

Эрдоган призвал Нетаньяху признать наличие у Израиля ядерного оружия

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен признать наличие у еврейского государства ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Нетаньяху, признай, что у тебя есть ядерная бомба. Признай. А она у тебя есть, поэтому ты и угрожаешь ею», — заявил Эрдоган.

При этом он отметил, что сколько бы ни было у премьера Израиля бомб, ему пришел «конец в политике».

До этого стало известно, что правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В заявлении указано, что Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа. Речь идет о продолжающихся ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа.

4 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником».

Ранее в ЮАР призвали арестовать премьер-министра Израиля за военную операцию в секторе Газа.

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