Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством». Об этом пишет РИА Новости.

Во время своего выступления в турецком парламенте он заявил, что Израиль терроризирует Газу, поэтому заслуживает так называться.

До этого турецкий лидер заявлял, что западные страны должны повлиять на Израиль, чтобы тот провел мирные переговоры с палестинским движением ХАМАС. Он добавил, что рассматривает палестинское движение ХАМАС как политическую партию.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал ООН и заявил, что международной организации необходима реформа. По его словам, система постоянного членства и право вето в международной организации должны быть пересмотрены. Будущее мира не могут отдавать «на милость пяти стран, обладающих правом вето», подчеркнул турецкий лидер в своем заявлении.

Он отметил, что итоги голосования Генассамблеи ООН по ближневосточному вопросу дают понять, что страны, выступающие в поддержку Израиля, находятся в меньшинстве.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.