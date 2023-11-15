В Кремле поделились ожиданиями от встречи президентов Китая и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос об ожиданиях российских властей от предстоящей встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

«Две страны выстраивают двусторонние отношения — это их право. Не та тема, которая широко стоит на нашей повестке. Но каждая такая встреча важна для всех. Так или иначе мы будем следить за сообщениями, которые будут сопровождать встречу», — заключил Песков.

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско во вторник. Встреча лидеров стран запланирована на 15 ноября. По данным портала Axios, двусторонние переговоры должны состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, который продлится с 15 по 17 ноября.

До этого сообщалось, что предстоящую встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина можно будет считать успешной, если главы государств договорятся о налаживании коммуникации между двумя странами. Об этом журналистам рассказал сам американский лидер.

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден решительно настроен восстановить связи между американскими и китайскими военными.

Помимо встречи с коллегой Си Цзиньпин планирует в Калифорнии провести ужин со «старыми друзьями». По данным Bloomberg, эти люди познакомились с будущим китайским лидером 38 лет назад, когда тот приезжал в Штаты в качестве руководителя делегации пищевой промышленности из провинции Хэбэй.

Ранее в КНР назвали условие для налаживания отношений с США.