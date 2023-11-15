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Российский посол обвинил США в побуждении Израиля к жестким мерам

Посол Викторов: США вместо признания ошибок толкают Израиль на жесткие меры

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Reuters

США вместо признания своих ошибок на Ближнем Востоке толкают Израиль к принятию жестких мер. Такое мнение высказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

Происходящее сейчас вокруг Израиля и Палестины дипломат назвал последствием провальной политики США, «узурпировавших многие процессы» и подталкивавших к договоренностям без учета интересов государств Ближнего региона.

По мнению посла, в США забывали или формально декларировали решение палестинской проблемы, но конкретно решением проблемы не занимались.

Сейчас же, отметил Викторов, американские власти, вместо того чтобы признать свои провалы и прибегнуть к коллективным действиям в регионе, в очередной раз продолжают линию на односторонние действия и подталкивают Израиль к жестким мерам, которые не должны были бы приниматься в текущих условиях.

Дипломат добавил, что все это делается для того, чтобы обстановка накалялась и далее, а потом прийти и «продиктовать» свои условия.

Викторов подчеркнул, что это совсем не тот путь, которым нужно решать палестино-израильский конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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