Израиль обвинили в зверствах в секторе Газа

Сенатор из Австралии Мехрин Фаруки заявила, что в ужасе от отсутствия подотчетности Израиля на фоне операции еврейского государства в секторе Газа. В интервью Al Jazeera она отметила, что призывает к проведению голосования о прекращении огня в австралийском сенате, но процесс блокирует правительство страны.

«Это показывает, насколько вопиюще они игнорируют зверства, совершенные в Газе. Не призывать к прекращению огня <...> бессердечно и постыдно», — пояснила Фаруки.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Нетаньяху назвали «Гитлером XXI века» и обвинили в геноциде в Газе.