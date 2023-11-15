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Французские дипломаты обеспокоены «произраильской» позицией Макрона

Дипломаты выразили Макрону несогласие из-за его позиции по Ближнему Востоку

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Global Look Press

Десять французских дипломатов направили письмо в Елисейский дворец и в МИД республики, где указали на «непонимание» произраильской позиции президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет газета Parisien.

Сотрудники МИД Франции назвали ноту беспрецедентным коллективным запросом. По утверждению послов, позиция Франции в поддержку Израиля не понята на Ближнем Востоке и идет вразрез с традиционно сбалансированным подходом к этому вопросу. Они уверены, что Париж породил кризис доверия со странами региона, который может затянуться надолго. В качестве примера они привели массовые демонстрации в Иране, Ливане и Тунисе перед посольствами.

В МИД Франции официально не подтвердили достоверность опубликованных заявлений.

«Дипломатия — это не частные мнения, которые высказываются в прессе», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне стало известно, что министр обороны Франции посетит Израиль впервые за 23 года. Себастьян Лекорню анонсировал поездку на Ближний Восток и заявил, что в ходе нее обсудит ситуацию в секторе Газа и другие вопросы региональной безопасности.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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