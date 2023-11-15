Путин призвал ускорить создание института уполномоченных по правам человека в регионах РФ

Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Российский лидер призвал омбудсменов, помимо прочего, наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациям.

В настоящее время региональные омбудсмены есть в Донецкой и Луганской народных республиках, а в Запорожской и Херсонской областях такая законодательная база пока отсутствует.

В начале ноября президент Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что необходимо спокойно и с уважением к обществу внедрять российские стандарты в новых регионах страны.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».