Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин призвал ускорить создание института уполномоченных по правам человека в регионах РФ

Путин поручил ускорить создание института омбудсменов в Новороссии и Донбассе

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Российский лидер призвал омбудсменов, помимо прочего, наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациям.

В настоящее время региональные омбудсмены есть в Донецкой и Луганской народных республиках, а в Запорожской и Херсонской областях такая законодательная база пока отсутствует.

В начале ноября президент Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что необходимо спокойно и с уважением к обществу внедрять российские стандарты в новых регионах страны.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий