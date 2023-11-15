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Политолог назвал неочевидную причину размещения военных баз США в Сирии

Политолог Блохин: США размещают военные базы в Сирии, чтобы подорвать Россию

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Hussein Malla/AP

Политолог-американист Константин Блохин в эфире Tsargrad.tv высказал предположение, что США держат военные базы в Сирии не только для обогащения за счет чужих ресурсов, но и для подрыва позиций России. Он напомнил, что Москва — один из главных союзников Дамаска, выступающий в некотором смысле гарантом территориальной целостности арабской республики.

«Если США напрямую не могут ударить по России, то они могут нанести удар по ее союзнику. Это будет делаться под разными предлогами, в том числе под предлогом защиты Израиля. Но сам факт говорит о том, что нас проверяют на прочность», — отметил Блохин.

Он добавил, что Россию пытаются проверять на прочность по всему периметру границ — от Балтики до Черного моря.

Накануне база США на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

До этого радиостанция Sham FM сообщала, что два взрыва произошли в районе американской военной базы, расположенной рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии. По информации медиаресурса, объект был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами.

В ночь на 13 ноября также сообщалось, что по американской базе на месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии нанесли ракетный удар. Кроме того, дроны атаковали военную базу США в сирийском «Аш-Шаддади».

Ранее МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии.

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